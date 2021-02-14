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برلمان

البرلمان يرفض مقترح النص على محو الأمية الرقمية فى اختصاصات تعليم الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:17 م
المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى والنائب أيمن أبو العلا
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
اقترح  النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ورفض أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة، لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ مقترح النائب، وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،  علي  مقترح أبو العلا قائلا: "مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بأشكالها".

وتنص المادة 53 على تختص لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتى:

- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله.

- شئون البحث العلمى.

- تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه.

- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.

- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.

- المجامع العلمية واللغوية.

- السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى.

- محو الأمية وتعليم الكبار.

- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.

- الاتصالات السلكية واللاسلكية.

- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

- البريد.

- أمن الفضاء المعلوماتي

- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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