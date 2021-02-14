لهذا السبب أحذري تناول التفاح بمفرده

1. البطاطس المقلية



البطاطس المقلية الفرنسية مليئة بالدهون غير المشبعة والملح التي تضر بالهرمونات في معدتنا والتي تساعدنا على الشعور بالشبع. وإضافة الكاتشب، الذي يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز والذى سريعا ما يتم هضمه والشعور ب الجوع سريعا.

2. عصير الفواكه

3. الزبادي قليل الدسم

4 . بياض البيض





صفار البيض يحتوي على دهون يمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وتساعدك على امتصاص العناصر الغذائية من البيض مقاربنة ببياض البيض.





5. مضغ العلكة

يحب الناس مضغ العلكة لخداع عقولهم للاعتقاد بأنهم يأكلون دون تناول السعرات الحرارية. لكن هذه الحيلة الكلاسيكية تنتج في الواقع تأثيرًا معاكسًا وتجعلك تشعرين بالجوع سريعا فهي ليست غنية بالدهون والبروتينات الصحية فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى مضغها بشكل صحيح.







6. التفاح







يجب ألا تأكلى التفاح بمفرده. يمكن أن تتسبب في ارتفاع الجلوكوز الذي يتم هضمه بسرعة. أضف بروتينًا آخر ، مثل المكسرات ، وتناول وجبة خفيفة.