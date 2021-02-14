لهذا السبب أحذري تناول التفاح بمفرده

أطعمة عديدة تجعلك تشعر بالجوع بعد ساعات قليلة من تناولها.. إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد يجب التوقف عن تناولها إذا كنت تريد التخلص من وزنك الزائد.
1. البطاطس المقلية
كوب عصير البرتقال الذي تتناوله يجعلك أكثر صحة كل يوم، لكنه في الواقع يمكن أن يجعلك تشعرين بالجوع بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا المشروب إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويعد البديل الصحي هو تناول الديتوكس للتخلص من السموم وخسارة الوزن.
3. الزبادي قليل الدسم
تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وتناول الزبادي فى المقابل فهو يحتوى على ما يكفي من البروتين لمنحك الشبع.
1. البطاطس المقلية
البطاطس المقلية الفرنسية مليئة بالدهون غير المشبعة والملح التي تضر بالهرمونات في معدتنا والتي تساعدنا على الشعور بالشبع. وإضافة الكاتشب، الذي يحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز والذى سريعا ما يتم هضمه والشعور بالجوع سريعا.
2. عصير الفواكه
كوب عصير البرتقال الذي تتناوله يجعلك أكثر صحة كل يوم، لكنه في الواقع يمكن أن يجعلك تشعرين بالجوع بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي هذا المشروب إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ويعد البديل الصحي هو تناول الديتوكس للتخلص من السموم وخسارة الوزن.
3. الزبادي قليل الدسم
تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وتناول الزبادي فى المقابل فهو يحتوى على ما يكفي من البروتين لمنحك الشبع.
4. بياض البيض
صفار البيض يحتوي على دهون يمكن أن تساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول وتساعدك على امتصاص العناصر الغذائية من البيض مقاربنة ببياض البيض.
5. مضغ العلكة
يحب الناس مضغ العلكة لخداع عقولهم للاعتقاد بأنهم يأكلون دون تناول السعرات الحرارية. لكن هذه الحيلة الكلاسيكية تنتج في الواقع تأثيرًا معاكسًا وتجعلك تشعرين بالجوع سريعا فهي ليست غنية بالدهون والبروتينات الصحية فحسب ، بل تحتاج أيضًا إلى مضغها بشكل صحيح.
6. التفاح
يجب ألا تأكلى التفاح بمفرده. يمكن أن تتسبب في ارتفاع الجلوكوز الذي يتم هضمه بسرعة. أضف بروتينًا آخر ، مثل المكسرات ، وتناول وجبة خفيفة.