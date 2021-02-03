أطعمة تزيد من الإحساس بالجوع في الشتاء.. احذر من تناولها

فصل الشتاء من الشهور التي نشعر فيها باستمرار بـ الجوع ؛ حيث إنه في الغالب نعتقد ان تناول الطعام يمد الجسم الشعور بالدفء، ولكن الأمر في النهاية لا يتسبب إلا بزيادة الوزن التي يصعب فيما بعد التخلص منها.



وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، إن الشعور بـ الجوع الشديد هو أمر نشعر به في الغالب في فصل الشتاء أكثر من الصيف، الشعور الذي لا يستطيع البعض التغلب عليه، الأمر الذي يتسبب في زيادة الوزن الشديدة بعد نهاية الفصل. وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية، إن





إقرأ ايضا | تتحكم في الجوع.. أفضل 5 أنواع من الأطعمة يمكن تناولها في الإفطار





وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن هناك بعض أنواع من الأطعمة التي يمكن تناولها في فصل الشتاء أن تجعلنا نشعر بالجوع بشكل سريع؛ حيث يمكن التغلب على هذا الأمر بتجنب هذه الأطعمة، ومن أبرزها:





1- الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة، مثل رقائق البطاطس المعلبة والقهوة 3×1 و الشوكولاتة القابلة للدهن.

2- الأطعمة التي تحتوي على سكر أبيض، مثل: المربى و الحلاوة الطحينية والحلويات، والصوصات التي تحتوي على سكر مثل الكاتشب.

3- الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتي تكون في الوجبات السريعة والصوصات، مثل : المايونيز والنقانق.

4- الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، مثل المخللات والأسماك المملحة واللحوم المصنعة والمدخنة والمسليات مثل اللب.

5- الأطعمة المصنعة من الدقيق الأبيض مثل الفطائر والخبز الأبيض والبيتزا والمخبوزات.

6- المقليات أيضا تؤدي إلى عدم الشعور بالشبع، ولذلك يتم تناول كميات كبيرة منها، دون الشعور بالشبع.





4- الطعام عالي البروتين، مثل الجبن القريش والبيض واللحوم والأسماك.





5- الفشار المحضر بالقليل من الزيت، يساعد على الشعور بالشبع، لأنه غني بالألياف.



