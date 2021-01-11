صداع الجوع .. إليك أعراضه وكيفية تجنبه

للصداع أنواع عديدة منها الصداع النصفي و الصداع الثانوي و صداع الجيوب الأنفية، و يعد الصداع الناتج عن الجوع من أهم هذه الأنواع و أكثرها تكرارًا علي مدار اليوم.





لذا نستعرض لكي أهم أعراض هذا الصداع و كيفية تجنبه وفقًا لتقرير بموقع "Bold Sky”





‏‎تتميز أعراض صداع الجوع بالشعور بالضغط على الجانبين والجبهة بالإضافة إلي الشعور بألم بالكتفين والرقبة.





‏‎كذلك هناك أعراض أخرى هامة تتبع صداع الجوع وهي : قرقرة في المعدة، ارتجاف في اليد والدوخة وآلام في المعدة.





‏‎علاقة الجهاز الهضمي بالصداع :





‏‎وفقا لدراسة، يمكن أن يكون سبب الصداع الأولي بعض اضطرابات الجهاز الهضمي وبالتالي يكون علاج هذه المشاكل حلًا رئيسيًا للصداع، تتمثل هذه المشاكل في مرض يعرف باسم الجزر المعدي المريئي (GERD )، والإمساك، وعسر الهضم، ومتلازمة الأمعاء الالتهابية (IBS)، بالإضافة إلى آلام وظيفية في البطن لذلك فإن التحكم في هذه الأمراض يمكن أن يعالج أو يخفف الصداع الناتج عن هذ الاضطرابات.





‏‎نصائح للوقاية من صداع الجوع :





‏• ‎تناول الأطعمة الصحية في الوقت المحدد.

• تجنب تفويت الوجبات و خاصة الإفطار.

‏‎• تناول وجبات أصغر على فترات منتظمة إذا كانت وظيفتك ذات جدول مزدحم.

‏• ‎تجنب الشوكولاتة السكرية أو العصائر المحلاة لأنها قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات الجلوكوز وتزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

‏‎• اشرب الكثير من الماء للحفاظ على آلام الجوع.

‏• ‎احمل دائمًا فاكهة كاملة مثل التفاح أو البرتقال وعلبة من المكسرات.

‏‎ • إذا كان صداعك ناتجًا عن الانسحاب من الكافيين، فبدلًا من إيقاف تناوله تمامًا، قلل أولًا الكمية ثم أوقفه تمامًا.



