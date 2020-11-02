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مرأة

مع دخول الشتاء.. كيف تتحكم في الجوع المستمر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:01 م
كيف تتحكم في الجوع
كيف تتحكم في الجوع المستمر
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هاجر هانئ
مع حلول فصل الشتاء يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع المستمر نتيجة تغيير الفصول، ما يجعل العديد يعاني من زيادة الوزن وعدم التوقف عن تناول الأكل ويؤثر على الصحة بالسلب. 

موقع webmd عن بعض النصائح و الخطوات التي تساعدك في التخلص من الشعور بـ الجوع المستمر، وكان أهمها: 

-تناول الألياف يقلل الشهية، لذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والفاصوليا، لأن تميل هذه الأطعمة أيضًا إلى احتوائها على نسبة عالية من الماء ، مما يساعدك على الشعور بالشبع.

-تناول وعاء من شوربة الخضروات ولا تتناول الشوربات الدسمة أو عالية الدسم لابد من الالتزام بالخيارات منخفضة السعرات وعالية الألياف.

- وجدت إحدى الدراسات أن عند تناول طبق كبير من السلطة منخفضة السعرات الحرارية  قبل الغداء، فإنهم يأكلون سعرات حرارية أقل بنسبة 12٪ أثناء الوجبة، بالإضافة إلي ذلك يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

- التنوع في الوجبات أمر جيد وصحي ولكن يجب ان تكون محسوبة السعرات حتي لا يقودك إلى المسار الخطأ. 

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- يساعد تناول البرتقال أو الجريب فروت يوميًا على سد الشهية،  تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة النباتية منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالألياف القابلة للذوبان، مثل البرتقال والجريب فروت - تساعدنا على الشعور بالشبع بشكل أسرع والحفاظ على ثبات نسبة السكر في الدم.

- زيادة تناول منتجات الألبان قليلة الدسم طريقة رائعة للحصول البروتينات التي تعمل على تقليل الشهية.

- تساعد المكسرات على الشعور بالشبع بسبب احتوائها على البروتين والألياف، تناول  حفنة صغيرة من هذه القطع الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- يجب التوقف عن تناول الطعام بسرعة، فإذا كنت تأكل ببطء، فإن الدماغ لديه فرصة لتعويض معدتك، وستكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

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