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أخبار العالم

لعدم حدوث خلل في الثقة.. مسئول سعودي يدعو القضاة لفتح الكاميرات في الجلسات الإلكترونية

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:40 م
خالد اليوسف
خالد اليوسف
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قسم الخارجي
أصدر مجلس القضاء الإداري السعودي أمرًا إلى رؤساء في ديوان المظالم بالالتزام بفتح الكاميرا بما يحقق ثقة المتقاضين بانعقاد الدائرة القضائية بقضاتها، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

جاء التعميم، بعدما وردت شكاوي لرئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري علي السلطان، تتعلق بعدم التزام بعض الدوائر القضائية بفتح الكاميرا الخاصة بالقضاة في الجلسات الإلكترونية.

وعلى إثر الشكاوى جاء القرار الملزم للقضاة بأن يفتحوا الكاميرات حتى لا يحصل ضررا أو خللا في الثقة تتولد لدى المتقاضين.

كما أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري خالد اليوسف، قرارًا بالموافقة على إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية استنادًا إلى توجيه مجلس الوزراء بالتأكيد على الجهات الحكومية بأن يكون تحصيل إيراداتها وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم.
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