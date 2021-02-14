جامعة حلوان: نعمل على رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى

تنظم جامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين لمواكبة التطور والتحول الرقمي وإدارة الأزمات.









وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن الجامعة حريصة على تنظيم العديد من الدورات التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للعمل على تحسين مستوى وكفاءة موظفي الجامعة في إدارة أوقات العمل والتعامل مع الضغوطات و الأزمات .

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وأشار نجم إلى أن ذلك من خلال تعزيز وتنمية المهارات التى يحتاج لها كل موظف فى إدارته، ما من شأنه تحقيق رضاء المتعاملين مع المجتمع الجامعى فضلا عن العاملين أنفسهم مع بعضهم البعض، كما يسهم فى رفع القدرة على إنجاز الأعمال التى يؤدونها .





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