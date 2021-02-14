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أخبار العالم

القادة الحوثيون لعبة بأيدي الحرس الثوري.. التحالف العربي يكشف حجم خسائر الميليشيات

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:52 م
التحالف العربي يكشف
التحالف العربي يكشف حجم خسائر الميليشيات
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قسم الخارجي
أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن هناك تصعيدًا متعمدًا من الميليشيات الحوثية وقرارها مسلوب من جنرالات إيران.


وفي تصريح خاص لشبكة "العربية"، قال المالكي إن القادة الحوثيين لعبة بأيدي الحرس الثوري الإيراني، وإن الميليشيات الحوثية تقوم بتنفيذ أجندة الحرس الثوري.


وتابع المالكي قائلا إن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية، مشيرًا إلى أنه تم اعتراض أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة.


وأضاف المتحدث باسم التحالف العربي أن الميليشيات الحوثية تكبدت أكثر من 700 قتيل في آخر 4 أيام.


وشدد المالكي على أن التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي في التعامل مع التهديدات الحوثية.


وأعرب العميد المالكي عن دعم التحالف الجيش اليمني بالقوة الجوية والمدفعية، محذرًا من أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر".


وأكد المتحدث باسم التحالف أن العمليات العسكرية جزء من عملية الوصول إلى الحل السياسي، مشيرا إلى أن العملية الهجومية للميليشيات على مأرب تقوض جميع الجهود.


واختتم المالكي بالقول أن الحل السياسي في اليمن هو الأفضل منذ بداية الأزمة.


وقبل قليل، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، جنوب المملكة العربية السعودية.


ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)".
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