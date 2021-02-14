بريطانيا: تطعيم 15 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت السلطات البريطانية، أن 15 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا مما يضع البلاد في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وذات الأولوية القصوى بحلول يوم الاثنين.





ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 22 فبراير "خارطة الطريق" للخروج من الإغلاق الثالث الذي فُرض في مطلع يناير في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات جراء النسخة المتحوّرة من الفيروس التي ظهرت في كينت وهي معدية أكثر.





واعتبارًا من الاثنين، سيبدأ تطعيم الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا والأشخاص الذين يُعتبرون "ضعفاء طبيًا"، وفق ما أعلنت خدمة الصحة العامة "ان اتش اس" في بيان الأحد.





وقال وزير الصحة مات هانكوك في بيان إن "برنامج التلقيح يتواصل بسرعة غير مسبوقة، وفي وقت نحن على وشك إعطاء اللقاح لكل الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الأربع الأولى ذات الأولوية بحلول الاثنين، نحن مصممون على دعم هذا الزخم من خلال زيادته أكثر".





وتضمّ هذه الفئات الأربع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 70 عامًا والعاملين الصحيين في الصفوف الأمامية وموظفي دور العجزة وقاطنيها والمرضى الأكثر ضعفًا. ويمثل هؤلاء 15 مليون شخص من أصل 66 مليون نسمة.



