الإحصاء: ارتفاع إنتاج مصر من القمح والشرقية في المرتبة الأولى

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع انتاج محصول القمح إلى 8.6 مليون طن عام 2019/2018 مقابل 8.3 مليون طن عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.5 %، وذلك على الرغم من انخفاض المساحات المزروعة من القمح إلى 3.1 مليون فدان عام 2019/2018 مقابل 3.2 مليون فدان عام 2018/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.





وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال نشرة المساحات المحصولية والإنتاج النباتى 2019/2018، أن محافظة الشرقية المرتية الأولى حيث بلغ اجمالي الانتاح 10. مليون طن بنسبة قدرها 11.5% .





وبلغت مساحة محصول الارز المزروعة وفقا لـ نشرة المساحات المحصولية والإنتاج النباتى 1.3 مليون فدان عام 2019/2018 مقابل 0.9 مليون فدان عام 2018/2017 بنسبة زيادة قدرها 51.9% .



