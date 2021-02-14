ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: توجيه 9.6 مليار جنيه استثمارات عامة للقليوبية بواقع 301 مشروع

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:16 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحى
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في القليوبية للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن "خطة المواطن" هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين، بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة، حيث تتضمن عرضًا مفصلًا لكافة المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته. 

وأضافت السعيد أن "خطة المواطن" ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كافة المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ 27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.  

اقرأ أيضا:

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة القليوبية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 301  مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 تبلغ  9,6 مليار جنيه تمثل 3,6% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 5,5 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 57,1%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية استثمارات بقيمة 994 مليون جنيه بنسبة 10,3%، ويخص قطاع النقل 822,5 مليون جنيه بنسبة 8,6%، إلى جانب توجيه 512,9 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,3%، علاوة على توجيه 375 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 3,9%، ، بالإضافة إلى توجيه  1,4 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 14,6%. 

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والثروة المعدنية بمحافظة القليوبية في خطة 2021/20 وفقا للتقرير في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 85.3  ألف عميل، إلى جانب تحويل 1000 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التخطيط : 7,2 مليار جنيه لـ"خطة المواطن الاستثمارية" في الإسماعيلية

التخطيط: تنفيذ 389 مشروعا تنمويا بمحافظة الدقهلية خلال عام باستثمارات 6.7 مليار جنيه.. 34% من الموازنة مخصص للإسكان ومواجهة العشوائيات

هالة السعيد: 4.4 مليار جنيه حجم استثمارات حياة كريمة في أسيوط.. المستفيدون 02.1 مليون مواطن.. وزيادة 16% في حجم الاستثمارات العامة

التخطيط: تخصيص 4.1 مليار جنيه استثمارات جديدة بمحافظة المنيا للعام الجديد

وزارة التخطيط تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الشرقية للعام المالي 20/2021

وزارة التخطيط تكشف عن خطة المواطن الاستثمارية في الشرقية.. 6.37 مليار جنيه قيمة المشاريع العامة خلال 2020/ 2021.. و401 مشروع تنموي بالمحافظة

ترشيحاتنا

كن حذرا .. 7 نصائح مهمة يجب اتباعها قبل شراء لاب توب مستعمل

بشرى لـ زوجها: مكنتش أتخيل أبدا إني هحتفل بعيد الحب

عشاء رومانسي لـ الحمل.. ماذا يفعل كل برج في عيد الحب؟

6 أطعمة خارقة.. ترفع مناعتك وتحارب الفيروسات

في ذكرى وفاته.. جامع تراث النقشبندي يصحح معلومات مغلوطة حول المبتهل الراحل

أخبار الرياضة.. بشرى لـ جماهير ريال مدريد بشأن راموس.. وسبب وحيد يعيق احتراف الشناوي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب