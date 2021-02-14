سعر الذهب اليوم 14-2-2021

شهدت أ سعار الذهب في مصر استقرارا لليوم الثاني على التوالي وتحديدا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 14-2-2021 بدون أي تغيير منذ الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام عيار 24 الأغلى فئة في سوق الذهب نحو 910 جنيهات.





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر بين أعيرة الذهب نحو 796 جنيها .





بينما وصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 682 جنيها .







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 531 جنيها .





ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6368 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.3 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 909.714 ألف جنيه.وحققت مصر صادرات من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة ارتفاع تصل إلى 46%، خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، بقيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه، وفقًا للمجلس التصديري لمواد البناء المصري.كما أن أسعار الذهب، اليوم، في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.