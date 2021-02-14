رمضان صبحى يقود بيراميدز أمام راسينج كلوب في الكونفدرالية

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في مباراة ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب إيبمبي في العاصمة أبيدجان.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي





خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق





خط الهجوم: محمود وادي





ويتواجد على مقاعد البدلاء:





عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال





وخرج من القائمة، المهاجم الغاني جون أنطوي، والظهير الأيسر طارق طه، ولاعب الوسط الشاب محمود صابر.