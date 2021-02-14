أحمد الفيشاوي يطرح أغنية «نمبر 2» .. فيديو

طرح الفنان احمد الفيشاوي أغنيتة الجديدة "نمبر 2" الذي كان يحضر لها منذ فترة وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشر الفيشاوي مقطع فيديو وعلق عليه قائلا "الرقم 2 متاح الآن على جميع المنصات الرقمية الرابط في السيرة الذاتية".





من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.





الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.



