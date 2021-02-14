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حوادث

ضبط شخصين ادعيا ترويج المخدرات بكفر الشيخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:24 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول كفر الشيخ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم (بحوزة الأول "مايك صوت وكيس بلاستيك بداخله عدد من اللفافات السلفانية الفارغة "، وبحوزة الثانى " كاميرا ").

بمواجهة الأول قرر قيامه والثانى "نجل عمه" بإستيقاف المارة وتصويرهم بإستخدام الكاميرا وعرض اللفافات السلفانية الفارغة على المارة بزعم أن بداخلها مواد مخدرة ، وعقب ذلك يتم الإفصاح لهم أنها فارغة، وقيامه بذلك على سبيل الدعابة، وأضاف أنه كان يخطط لنشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الإجتماعى (يوتيوب) لتحقيق عدد من المشاهدات والحصول منها على مقابل مادى .

وبفحص الكاميرا تبين إحتوائها على عدة مقاطع فيديو مصورة لعدة أشخاص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات الأمنية بدوائر الأقسام.

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