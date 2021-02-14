تفاصيل "قيد مجهول" قبل عرضه على OSN

أطلقت شركة انتاج مسلسل قيد مجهول الإعلان الرسمي له والمنتظر عرضه خلال مارس القادم على منصة OSN ، ليكون بهذا أول مسلسل درامي سوري للشركة يُعرض على منصة إلكترونية.









تدور حلقات المسلسل الثمانية في أجواء من الإثارة والتشويق، المسلسل من بطولة النجمان السوريان باسل الخياط وعبد المنعم عمايري.



ويشاركه في البطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، نظلي الرواس، إيهاب شعبان هيا مرعشلي وجيانا عنيد.



المسلسل العمل الاول للمخرج الشاب السدير مسعود ومن تأليف محمد أبولبن و لواء يازجي، ويدير الكاميرا مدير التصوير هيثم حسني ، ويعتبر العمل المسلسل السوري الاول للمنتج محمد مشيش بعد عدة إنتاجات مصرية مهمة، منها هذا المساء جراند اوتيل و ليالي أوجيني و أهو ده اللي صار .





وتواصل به IProductions خطواتها في طرح إنتاجات درامية وسينمائية عربية واجنبية ايضا على المنصات الإلكترونية الهامة.