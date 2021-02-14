خالد الجندي: رسول الله علمنا الحب قبل اختراع الفالنتين .. فيديو

وأضاف « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن فيه -صلى الله عليه وسلم- نزل قول الله تعالى : « إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، قائلًا: نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب الذى نظن أنه عيد متكرر في كل لحظة.. أن نفسًا لم تدر للحب طعمًا كنفس لا تدرى ما معناها.









وتابع: أنا بالحب قد عرفت طريقى.. وأنا بالحب قد عرفت الله" ، مؤكدًا أن الحب هو الحالة الوحيدة المطمئنة للبشر، وهو الذى يشعرك بالأمان بخلاف ما يفكر فيه البعض على أساس أنه أمور جنسية منحطة.









وكان في حلقة سابقة، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن كون الدنيا دار ابتلاء واختبار للناس، فإن الابتلاء من الله عز وجل لعباده في الحياة الدنيا يطول الجميع الغنى والفقير والقوى والضعيف، و من يشتكون من أوضاعهم هم في محنة، مشيرًا إلى أن هذا نتيجة مفاهيم خاطئة .. إحنا مش جايين الدنيا علشان نفرفش ونعنعش، لذا على الإنسان أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل .







