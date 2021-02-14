ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ تسجيل صوتي.. وفاء عامر توجه رسالة لـ جمهورها بمناسبة عيد الحب | شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:39 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة إلى جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمناسبة عيد الحب. 

ونشرت وفاء عامر، تسجيلًا صوتيًّا لها على "إنستجرام"، قالت فيه "جمهورى الحبيب اتجمعنا بالحب وبنيت بحبكوا ليا، وفى عيد الحب علشان انتوا اصحاب الفضل عليا ليكم معنى كل الحب". 


وانضمت الممثلة وفاء عامر مؤخرًا إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.  

وظهرت وفاء عامر مع بسمة وهبة في فيديو وهما ترتديان الكمامات الطبية عبر "انستجرام ". 

وقالت وفاء عامر: "كل اللي في إيده حتة موبايل بخمسة صاغ، يتعدى على أي حد ويتهم الناس بالباطل، وبطالب حكومة بلدي تحميني كـ سِت، لو حد بص لي أقدر أظبطه".

وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بإطلالة جديدة.. وفاء عامر تتألق في أحدث ظهور لها

وفاء عامر تنعي حاتم علي: رحل عن عالمنا المخرج العظيم

وفاء عامر تنضم لحملة "لا للإهانة" برفقة بسمة وهبة

شاهد.. وفاء عامر تضرب ابنها بسبب فيديو "تيك توك"

تفاصيل تعرض الفنانة وفاء عامر للتحرش

وفاء عامر تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها.. شاهد

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

استياء مسئولي سموحة بسبب قرارات اللجنة الثلاثية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

ائتلاف أولياء أمور مصر: قرارات وزير التعليم اليوم جيدة ومبتكرة.. ولكن طلاب الإعدادية مصدومين

مصطفى محمد يسجل ويقود جلطة سراي للفوز على قاسم باشا بالدوري التركي ..فيديو

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب