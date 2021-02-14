رئيس مجلس الشورى: البحرين تعيش فصلا جديدا من فصول الوحدة الوطنية

قال علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وضع النواة الأساسية لمسيرة نهضة ونماء لمملكة البحرين انطلقت بمبادرة حضارية تجسّدت في ميثاق العمل الوطني، مشيرًا إلى أنّ مملكة البحرين شهدت خلال عقدين زاهرين أعوامًا مزدهرة بالتنمية والإنجازات في المجالات كافة، بفضل القيادة الحكيمة للملك.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ النجاحات المتعددة، والمنجزات المتتالية التي تسجلها مملكة البحرين تمثل انعكاسًا للنهج الراسخ والرؤية الثاقبة لجلالته رعاه الله، والمبادئ والركائز التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وحددت الأطر الأساسية لجميع المجالات.

ونوّه رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ ميثاق العمل الوطني شكّل علامة حضارية فارقة في تاريخ البحرين الحديث، ورسم حياة ديمقراطية اعتمدت المشاركة السياسية من أبناء الشعب، لافتًا إلى أنَّ الاحتفاء بذكرى التصويت على الميثاق من المناسبات الوطنية التي تجدد فيها البيعة والوثاق بين شعب البحرين الوفي وقائد المسيرة التنموية جلالة الملك المفدى أيده الله.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ المبادرات السامية لجلالة الملك بإطلاق ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي الكبير، التقت بإرادة شعبية ووطنية أثبت الوحدة الوطنية، والالتفاف حول القيادة الحكيمة، والمضي بكل عزيمة وثبات من أجل رفعة مملكة البحرين، وجعل راية خفّاقة في صروح الإنجاز وميادين الازدهار والرخاء.

وقال رئيس مجلس الشورى إنّ مملكة البحرين تعيش فصلًا جديدًا من فصول الوحدة الوطنية والتكاتف بين الشعب العزيز وجلالة الملك المفدى، وذلك من خلال تسخير كافة الجهود ضمن الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدًا أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك وبمتابعة مباشرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قدمت نموذجًا إنسانيًا وحضاريًا في مكافحة الفيروس، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وهو من المبادئ الثابتة والمقدمات الرئيسية لميثاق العمل الوطني.

وذكر رئيس مجلس الشورى أن جلالة الملك يعتبر الداعم والمساند الأول لعمل السلطة التشريعية، الأمر الذي هيّأ لها الأرضية الصلبة لبلوغ وتحقيق نهضة تشريعية وقانونية على مدى 19 عامًا من بدء الحياة البرلمانية في العام 2002م، معربًا عن الفخر والاعتزاز بحرصه على الالتقاء بالسلطة التشريعية، وخصوصًا في المناسبات والأعياد الوطنية المجيدة.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أنَّ المئات من التشريعات التي أقرتها السلطة التشريعية منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني، جاءت نتاجًا لجهود وطنية وتعاون بنّاء مع الحكومة الموقرة، وحرص على الدفع بعجلة التنمية والازدهار إلى آفاق أرحب من التقدم والتطور.



