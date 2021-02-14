الجيوشي يكشف مميزات فكرة الامتحانات المجمعة

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم السابق، إن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بداية من طلاب الفرقة الرابعة بالمرحلة الابتدائية وحتى طلاب الصف الثاني الإعدادي من خلال امتحان واحد مجمع؛ يساعد على تقليل عدد مرات تردد الطلاب على المدارس.





وأوضح "الجيوشي"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إجراء الامتحانات لهؤلاء الطلاب بهذه الطريقة؛ حتى يكونوا منتقلين بشكل رسمي للسنة الدراسية التالية، ووفقًا لنتيجة معتمدة رسميا.





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وأضاف أن هذه الاختبارات المجمعة ستكون على نفس طريقة امتحانات "السات"، حيث يتم عمل الاختبار على شكل نقاط، بحيث تشمل المقررات التي قام الطلاب بدراستها على مدار الفصل الدراسي، ويتم الانتهاء من الاختبار في نفس اليوم.





وأشار إلى أن هذه الاختبارات تقيس مدى فهم الطلاب لهذه المقررات وتقييمهم بناءً عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مراعاة للظروف الحالية ، ووضع الامتحانات بشكل مبسط وسهل للطلاب ، حتى يسهل عليهم إجراؤها.





وناشد الدكتور أحمد الجيوشي، الطلاب وأولياء الأمور، الاطمئنان، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكون في مصلحة الطالب وفي نفس الوقت تحافظ على صحته ، في ظل الظروف الصحية الراهنة.



