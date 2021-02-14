ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجيوشي يكشف مميزات فكرة الامتحانات المجمعة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:17 م
الدكتور أحمد الجيوشي
الدكتور أحمد الجيوشي
Advertisements
أحمد الشاهد
قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التعليم السابق، إن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب بداية من طلاب الفرقة الرابعة بالمرحلة الابتدائية وحتى طلاب الصف الثاني الإعدادي من خلال امتحان واحد مجمع؛ يساعد على تقليل عدد مرات تردد الطلاب على المدارس.

وأوضح "الجيوشي"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه سيتم إجراء الامتحانات لهؤلاء الطلاب بهذه الطريقة؛ حتى يكونوا منتقلين بشكل رسمي للسنة الدراسية التالية، ووفقًا لنتيجة معتمدة رسميا.

اِقرأ أيضًا: 

وأضاف أن هذه الاختبارات المجمعة ستكون على نفس طريقة امتحانات "السات"، حيث يتم عمل الاختبار على شكل نقاط، بحيث تشمل المقررات التي قام الطلاب بدراستها على مدار الفصل الدراسي، ويتم الانتهاء من الاختبار في نفس اليوم.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات تقيس مدى فهم الطلاب لهذه المقررات وتقييمهم بناءً عليها، لافتًا إلى أنه سيكون هناك مراعاة للظروف الحالية ، ووضع الامتحانات بشكل مبسط وسهل للطلاب ، حتى يسهل عليهم إجراؤها.

وناشد الدكتور أحمد الجيوشي، الطلاب وأولياء الأمور، الاطمئنان، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكون في مصلحة الطالب وفي نفس الوقت تحافظ على صحته ، في ظل الظروف الصحية الراهنة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قلق بين طلاب الجامعات من إجراء الامتحانات وسط زيادة حالة كورونا.. والتعليم العالي: لا نية للتأجيل

بعد تأكيد التعليم العالي إجراؤها في موعدها.. إجراءات احترازية مطمئنة للطلاب خلال الامتحانات

بعد قرار تأجيلها .. خبراء تعليم: جاءت في الوقت المناسب لغياب الوعي بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. وستحافظ على صحة الطلاب

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. طلاب الجامعات: رجع الكتاب وهات المسلسل تاني يا حب

إجازة نصف العام.. تساؤلات عن كيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول.. خبراء: دمج امتحانات الفصلين لا تتناسب مع طبيعة العملية التعليمية.. ويجب تنمية مهارات الطالب على المنصات

جامعة القاهرة تحدد موعد الامتحانات.. وكليتا الآثار والآداب تكشفان عن شكل الأسئلة ومدة الاختبارات.. وإعلام: ستكون أونلاين وانتهينا من جداول جميع الأقسام

ترشيحاتنا

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

رخيص وسريع ويشبه اختبار الحمل.. ابتكار مسحة كورونا عن طريق البصق

ما أفضل وقت لتناول القهوة.. دراسة علمية تجيب

10 مارس.. «التعليم» تعلن عودة الدراسة ..فيديو

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب