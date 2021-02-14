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الفيروس يتحور.. أستاذ مناعة ببريطانيا: العالم يعيش حرب شائعات حول لقاحات كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:47 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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عادل نصار
كشف الدكتور ياسر الشربيني أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت البريطانية، حقيقة عدم فعالية لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن كل اللقاحات جيدة وليس بها أي مشكلة على الإطلاق كما يتردد. 
وأضاف الشربيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن العالم يعيش حرب شائعات حول اللقاحات بين الشركات المنتجة، موضحا أن اللقاح به ربح كبير وكل مواطن على وجه الأرض لابد أن يحصل على التطعيم ضد كورونا. 

وأشار الي أن مناعة الإنسان ضد المرض في حاجة لجرعتين من اللقاح، والفيروس يتحور بشكل كبير، وكل شهر تقريبا نشهد تحور جديد، متابعا أن الإنسان الحاصل على لقاح تتكون لديه مناعة طويلة الأمد وتظل معه ٦ أشهر تقريبا ضد الفيروس. 

وقال الشربيني  ان فكر التلقيح ضد كورونا تتكرر مرة كل عام.
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