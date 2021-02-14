شابة عربية تصبح أول سائقة أمريكية تشارك في سلسلة ناسكار الوطنية

قالت توني بريدنجر أول سائقة أمريكية عربية تشارك في سلسلة ناسكار الوطنية، إنها عندما جلست خلف عجلة القيادة في سيارة go-kart في سن التاسعة ، علمت أنها ستصبح سائقة سيارات سباق.

واوضحت توني أنها في اثني عشر عامًا ، أصبحت أول سائقة أمريكية عربية تشارك في سلسلة ناسكار الوطنية ، وفقًا لناسكار.

ووفقًا لشبكة سي إن إن، انضمت السائبة البالغة من العمر 21 عامًا إلى فريق السباق Young's Motorsports للمشاركة في مسابقة ARCA Menards Series للسيارات 2021 ومسابقة NASCAR لشاحنات البيك أب ، سلسلة Camping World Truck ، والتي تبدأ مع Lucas Oil 200 في Daytona International Speedway في فلوريدا يوم السبت.

وقالت براينجر ، وهو من أصل لبناني ، لشبكة CNN: "يشرفني ويسعدني أن أكون الأول ، لكنني لا أريد أن أكون الأخيرة". "آمل أن أتمكن من تمهيد الطريق أيضا للسائقات العربيات في المستقبل".