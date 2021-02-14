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هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر الموجة الثالثة من كورونا.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث سابقا ، إن أولياء الامور يجب عليهم الاهتمام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على  أولادهم مع بداية الترم  الثانى من العام الدراسي، لافتا الى ان قرارات وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي أثلجت صدور أولياء الأمور.


وأضاف الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " : الدولة تسير في التعامل مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا من خلال دراسات علمية سليمة، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع فيروس كورونا .


وأوضح هاني الناظر ، أن هناك مرونة من الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات كورونا. مشيرا إلى أن مصر لازالت في الموجة الثانية من فيروس كورونا وليس هناك صحة لما يتم ادعاؤه بأننا مقبلون على موجة ثالثة من الفيروس .
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