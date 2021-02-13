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مرأة

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

السبت 13/فبراير/2021 - 08:18 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة بشأن الطقس.

وكتب الناظر عبر حسابه  الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هناك توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة يصاحبه رياح قوية محملة بالأتربة اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم 16 فبراير ويستمر حتى يوم السبت 20 فبراير.

ونصح استشاري الأمراض الجلدية، بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج صباحًا ومساء وعلى كبار السن واصحاب الأمراض المزمنة والأطفال البقاء في المنزل ومراعاة إغلاق النوافذ جيدا والإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة خاصة القرفة والجنزبيل خلال هذه الفترة.


واستكمل حديثه، أن على مرضى الحساسية بأنواعها الجلدية والصدرية والجيوب الانفية بتناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك او ليڤوهستام أو تلفاست 180 اعتبارا من مساء يوم الاثنين.
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