هاني الناظر يحذر من الطقس الأسبوع المقبل ونصائح لمرضى الحساسية

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا "منشورا على صفحته الخاصة بالفيسبوك "كنت اتابع كالعادة منذ قليل خرائط الطقس التي تنشرها الأقمار الصناعية ولاحظت ان هناك توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة يصاحبه رياح قوية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم ١٦ فبراير باذن الله ويستمر اربع او خمس ايام حتي يوم السبت ٢٠ فبراير.
وتابع الناظر لهذا أرجو من حضراتكم الحذر جدا خلال هذه الفترة وأنصح مرضي الحساسية بأنواعها بتناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك او ليڤوهستام او تلفاست ١٨٠.. اعتبارا من مساء يوم الاثنين القادم ويوميا لمدة اسبوع والاطفال الذين يعانون من الحساسية يتناولون معلقة صغيرة من نفس هذه الادوية وربنا يحفظكم جميعا