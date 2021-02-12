هاني الناظر يحذر من الطقس الأسبوع المقبل ونصائح لمرضى الحساسية

اعتبارا من مساء يوم الاثنين القادم ويوميا لمدة اسبوع والاطفال الذين يعانون من الحساسية يتناولون معلقة صغيرة من نفس هذه الادوية وربنا يحفظكم جميعا

وتابع الناظر لهذا أرجو من حضراتكم الحذر جدا خلال هذه الفترة وأنصح مرضي الحساسية بأنواعها بتناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك او ليڤوهستام او تلفاست ١٨٠..