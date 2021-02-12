ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هاني الناظر يحذر من الطقس الأسبوع المقبل ونصائح لمرضى الحساسية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا "منشورا على صفحته الخاصة بالفيسبوك "كنت اتابع كالعادة منذ قليل خرائط الطقس التي تنشرها الأقمار الصناعية ولاحظت ان هناك توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة يصاحبه رياح قوية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم ١٦ فبراير باذن الله ويستمر اربع او خمس ايام حتي يوم السبت ٢٠ فبراير.

وتابع الناظر  لهذا أرجو من حضراتكم الحذر جدا خلال هذه الفترة وأنصح  مرضي الحساسية بأنواعها بتناول قرص مضاد للهستامين طويل المفعول مثل زيرتك او ليڤوهستام او تلفاست ١٨٠.. اعتبارا من مساء يوم الاثنين القادم ويوميا لمدة اسبوع والاطفال الذين يعانون من الحساسية يتناولون معلقة صغيرة من نفس هذه الادوية وربنا يحفظكم جميعا

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ظاهرة نادرة الحدوث .. هاني الناظر يناشد بعدم تخفيف الملابس في هذه الأيام

تقلبات الطقس غدا.. هانى الناظر يوجه نصائح مهمة للمواطنين للوقاية من البرد

هاني الناظر يكشف موعد انتهاء الموجة الباردة.. وتأثيرها على مصابي كورونا

من 31 يناير حتى 10 فبراير.. هاني الناظر يحذر من هذا الأمر

هاني الناظر يحذر من طقس غدٍ الخميس..ونصائح لمرضى الجيوب الأنفية

مع ارتفاع درجات الحرارة .. هاني الناظر: تخفيف الملابس خطر كبير والانخفاض قادم

ترشيحاتنا

نواب بريطانيون يحذرون: لقاح كورونا لا فائدة منه في هذه الحالة.. وارتداء الكمامات إلى الأبد

وزارة الصحة تكشف عن رأيها فى عودة الدراسة .. شاهد

بسبب كورونا.. إجراء سعودي عاجل بشأن صلاة الجمعة

الرحمة حلوة.. أمير طعيمة يدافع عن مروان محسن بعد تعرضه للتنمر

بمجرد انتهاء المحاكمة.. ترامب يريد محو هذه الرسالة من الذاكرة

أحمد موسى: أنا أهلاوي.. وبشجع الزمالك في حالة واحدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق