طقس اليوم الخميس..انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحا.. فيديو

ستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى ام سي"، تقريرًا يوضح درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الخميس.





وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، فيحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة صباحا





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:





القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة





الإسكندرية العظمى 22 درجة والصغري 13 درجة





مطروح العظمى 20 درجة والصغري 10 درجات





دمياط العظمى 21 درجة والصغري 14 درجة





الإسماعيليه العظمى 25 والصغرى 12 درجة

السويس العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة

العريش العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة





شرم الشيخ العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة





الغردقة العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.





بنى سويف العظمى 26 درجة والصغري 10 درجات





أسيوط العظمى 27 درجة والصغري 09 درجة





الأقصر العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.



