أبرز 8 أطعمة صحية لتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى تنفسية تصيب الرئتين، وعادة ما تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، يحدث بسبب التهاب في الأكياس الهوائية (الحويصلات الهوائية) في إحدى الرئتين أو كليهما وتمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل مما يجعل التنفس صعبًا، وتتمثل أعراض الالتهاب الرئوي في السعال والحمى وآلام الصدر والتعب وصعوبة التنفس والغثيان والقيء والإسهال، والمضادات الحيوية فعالة في علاج الالتهاب الرئوي، ومع ذلك يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في تخفيف الأعراض أثناء التعافي من هذا المرض.





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لذا نستعرض لك وفقا لتقرير بموقع"Bold Sky”بعض الأطعمة الصحية التي ستساعدك في علاج الالتهاب الرئوي.





8. شاي الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف السعال وتسكين التهاب الحلق بسبب وجود خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

• افرمي 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل واغليه في وعاء من الماء، فقط يغلي لبضع دقائق ثم يصفى، وقم بشرب الشاي الدافئ مرتين في اليوم.





7. فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الوقاية والعلاج من مجموعة واسعة من الأمراض، ويلعب دورًا حاسمًا في تنظيم جهاز المناعة ويقلل من حدة أعراض الالتهاب الرئوي.

• تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الجبن والبيض والأسماك الدهنية وعصير البرتقال ومنتجات الألبان





6. فيتامين ج

فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تلعب دورًا مهمًا في زيادة مقاومة المناعة ضد الالتهابات البكتيرية والفيروسية المختلفة بما في ذلك الالتهاب الرئوي.

• تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والجوافة والبطاطس والفراولة والبروكلي والقرنبيط والشمام.





4. عسل

العسل يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، تناولي ملعقة من العسل كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش.





الزيوت العطرية

النعناع والقرنفل والقرفة والزعتر والصنوبر والزيوت الأساسية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في محاربة مسببات أمراض الجهاز التنفسي، لكن النشاط المضاد للبكتيريا في زيت الزعتر والقرنفل ولحاء القرفة أعلى بكثير وقد يساعد في محاربة مسببات أمراض الجهاز التنفسي.

فقط أضف 4-5 قطرات من الزيت العطري في وعاء من الماء الساخن، ثم استنشق البخار وقم بذلك مرة واحدة في اليوم.





11. استنشاق البخار

يمكن أن تساعد الرطوبة في الهواء على تفكيك المخاط في الرئتين، مما يساعد على تخفيف آلام الصدر والسعال، فيمكنك إما استخدام جهاز ترطيب أو أخذ حمام دافئ حتى تتمكن من استنشاق البخار.





12. شاي الكركم

يحتوي الكركم على مركب نشط يسمى الكركمين الذي يعرض خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تعمل ضد البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي.

اغلي كوب ماء وأضف 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ثم خففي الحرارة واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، يصفى ويضاف العسل حسب الرغبة.









الغرغرة بالماء المالح

يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح الدافئ على التخلص من الشعور بالحكة في الحلق، حيث يمكن أن يؤدي المخاط في الصدر والحلق إلى السعال، لذا يمكن أن تساعد الغرغرة بالماء المالح على التخلص من المخاط في الحلق، وبالتالي توفير بعض الراحة الفورية.

• في كوب من الماء الدافئ قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة ملح، ثم تغرغر بالمزيج لمدة 30 ثانية ثم ابصقه، وافعل هذا كل ثلاث ساعات لنتيجة فعالة.