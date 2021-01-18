اكتشف أعراض الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو تورم في أنسجة إحدى الرئتين أو كليهما، عادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية، كما يمكن أن يكون سببه فيروس، مثل فيروس كورونا (كوفيد -19).
يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي الأشخاص في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا ويمكن أن يكون أكثر خطورة في مجموعات معينة من الأشخاص ، مثل الصغار جدًا أو كبار السن.
ووفقا لما اورده موقع " nhs" من المرجح أن يحتاج الأشخاص في هذه المجموعات إلى العلاج في المستشفى إذا أصيبوا بالتهاب رئوي.
الأشخاص الذين يدخنون
الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى ، مثل الربو أو التليف الكيسي أو أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.
الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة على سبيل المثال، نتيجة لمرض في الآونة الأخيرة، مثل الانفلونزا ، وجود فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ، وبعد العلاج الكيميائي ، أو أخذ الدواء بعد زرع الأعضاء.
أعراض الالتهاب الرئوي
يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوي فجأة على مدى 24 إلى 48 ساعة ، أو قد تظهر بشكل أبطأ على مدار عدة أيام.
تشمل الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي ما يلي:
• السعال قد يكون جافا، أو إنتاج سميكة صفراء، خضراء، المخاط البني أو ملطخة بالدماء (البلغم).
• صعوبة في التنفس قد يكون تنفسك سريعًا وضحلًا، وقد تشعر بضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.
• ضربات قلب سريعة.
• درجة حرارة عالية.
• الشعور بتوعك بشكل عام.
• التعرق والرعشة.
• فقدان الشهية.
• ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس أو السعال.
تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:
• سعال الدم (نفث الدم)
• الصداع.
• إعياء.
• الشعور بالمرض أو المرض
• أزيز
• آلام المفاصل والعضلات
• الشعور بالارتباك والارتباك ، خاصة عند كبار السن
• أكثر خطورة
• يكافحون من أجل التنفس
• يسعلون الدم
• لديك شفاه زرقاء أو وجه أزرق
• تشعر بالبرودة والتعرق ، مع بشرة شاحبة أو بها بقع
• لديك طفح جلدي لا يتلاشى عند دحرجة كوب فوقه
• الانهيار أو الإغماء
• تصبح مرتبكا أو نعسان جدا
• توقف عن التبول أو أصبح التبول أقل بكثير من المعتاد