اكتشف أعراض الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو تورم في أنسجة إحدى الرئتين أو كليهما، عادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية، كما يمكن أن يكون سببه فيروس، مثل فيروس كورونا (كوفيد -19).





يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي الأشخاص في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا ويمكن أن يكون أكثر خطورة في مجموعات معينة من الأشخاص ، مثل الصغار جدًا أو كبار السن.





ووفقا لما اورده موقع " nhs " من المرجح أن يحتاج الأشخاص في هذه المجموعات إلى العلاج في المستشفى إذا أصيبوا بالتهاب رئوي.





الأشخاص الذين يدخنون

الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى ، مثل الربو أو التليف الكيسي أو أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة على سبيل المثال، نتيجة لمرض في الآونة الأخيرة، مثل الانفلونزا ، وجود فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ، وبعد العلاج الكيميائي ، أو أخذ الدواء بعد زرع الأعضاء.





أعراض الالتهاب الرئوي

يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوي فجأة على مدى 24 إلى 48 ساعة ، أو قد تظهر بشكل أبطأ على مدار عدة أيام.





تشمل الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي ما يلي:

• السعال قد يكون جافا، أو إنتاج سميكة صفراء، خضراء، المخاط البني أو ملطخة بالدماء (البلغم).





• صعوبة في التنفس قد يكون تنفسك سريعًا وضحلًا، وقد تشعر بضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.





• ضربات قلب سريعة.





• درجة حرارة عالية.





• الشعور بتوعك بشكل عام.





• التعرق والرعشة.





• فقدان الشهية.





• ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس أو السعال.





تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

• سعال الدم (نفث الدم)

• الصداع.

• إعياء.

• الشعور بالمرض أو المرض

• أزيز

• آلام المفاصل والعضلات

• الشعور بالارتباك والارتباك ، خاصة عند كبار السن

• أكثر خطورة

• يكافحون من أجل التنفس

• يسعلون الدم

• لديك شفاه زرقاء أو وجه أزرق

• تشعر بالبرودة والتعرق ، مع بشرة شاحبة أو بها بقع

• لديك طفح جلدي لا يتلاشى عند دحرجة كوب فوقه

• الانهيار أو الإغماء

• تصبح مرتبكا أو نعسان جدا