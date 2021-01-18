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اكتشف أعراض الالتهاب الرئوي

الإثنين 18/يناير/2021 - 09:08 م
اكتشف اعراض الالتهاب
اكتشف اعراض الالتهاب الرئوي
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اسماء محمد
الالتهاب الرئوي هو تورم  في أنسجة إحدى الرئتين أو كليهما، عادة ما يكون سببه عدوى بكتيرية، كما يمكن أن يكون سببه فيروس، مثل فيروس كورونا (كوفيد -19).

يمكن أن يصيب الالتهاب الرئوي الأشخاص في أي عمر ، ولكنه أكثر شيوعًا ويمكن أن يكون أكثر خطورة في مجموعات معينة من الأشخاص ، مثل الصغار جدًا أو كبار السن.

ووفقا لما اورده موقع " nhs" من المرجح أن يحتاج الأشخاص في هذه المجموعات إلى العلاج في المستشفى إذا أصيبوا بالتهاب رئوي.

الأشخاص الذين يدخنون
الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى ، مثل  الربو أو التليف الكيسي أو أمراض القلب أو الكلى أو الكبد.
الأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة على سبيل المثال، نتيجة لمرض في الآونة الأخيرة، مثل الانفلونزا ، وجود  فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز ، وبعد العلاج الكيميائي ، أو أخذ الدواء بعد زرع الأعضاء.

أعراض الالتهاب الرئوي
يمكن أن تظهر أعراض الالتهاب الرئوي فجأة على مدى 24 إلى 48 ساعة ، أو قد تظهر بشكل أبطأ على مدار عدة أيام.

تشمل الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي ما يلي:
• السعال قد يكون جافا، أو إنتاج سميكة صفراء، خضراء، المخاط البني أو ملطخة بالدماء (البلغم).

• صعوبة في التنفس قد يكون تنفسك سريعًا وضحلًا، وقد تشعر بضيق في التنفس، حتى أثناء الراحة.

• ضربات قلب سريعة.

• درجة حرارة عالية.

• الشعور بتوعك بشكل عام.

• التعرق والرعشة.

• فقدان الشهية.

• ألم في الصدر يزداد سوءًا عند التنفس أو السعال.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:
• سعال الدم (نفث الدم)
• الصداع.
• إعياء.
• الشعور بالمرض أو المرض
• أزيز
• آلام المفاصل والعضلات
• الشعور بالارتباك والارتباك ، خاصة عند كبار السن
• أكثر خطورة 
• يكافحون من أجل التنفس
• يسعلون الدم
• لديك شفاه زرقاء أو وجه أزرق
• تشعر بالبرودة والتعرق ، مع بشرة شاحبة أو بها بقع
• لديك طفح جلدي لا يتلاشى عند دحرجة كوب فوقه
• الانهيار أو الإغماء
• تصبح مرتبكا أو نعسان جدا
• توقف عن التبول أو أصبح التبول أقل بكثير من المعتاد
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