عشان تبقى في أمان.. إليك علاج الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية

يعد الالتهاب الرئوى من أكثر الأمراض الشائعة في فصل الشتاء وتتميز أعراضه بالقوة والشدة مما يسبب الكثير من المتاعب للمريض وقد يجعل حالته حرجة وغير قادر على التنفس لذا من المهم الانتباه جيدا لطريقة العلاج المناسبة للمريض.





وإليكم طرق علاج الالتهاب الرئوي سواء الخفيف أو القوى وكيفية الوقاية منه وذلك وفقا لما ذكره موقع " nhs " .





الالتهاب الرئوي





يمكن عادةً علاج الالتهاب الرئوي الخفيف في المنزل عن طريق:

الحصول على الكثير من الراحة.

تناول المضادات الحيوية إذا كان من المحتمل أن يكون الالتهاب الرئوي ناتجًا عن عدوى بكتيرية.





شرب الكثير من السوائل

إذا لم يكن لديك أي مشاكل صحية أخرى، يجب أن تستجيب جيدًا للعلاج وأن تتعافى قريبًا، على الرغم من أن السعال قد يستمر لبعض الوقت.

بالنسبة للمجموعات المعرضة للخطر ، يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي شديدًا وقد يحتاج إلى العلاج في المستشفى.

هذا لأنه يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، والتي يمكن أن تكون قاتلة في بعض الحالات ، وهذا يتوقف على صحة الشخص وعمره.





- مضاعفات الالتهاب الرئوي

تعد مضاعفات الالتهاب الرئوي أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار وكبار السن والذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا ، مثل مرض السكري.





تشمل المضاعفات المحتملة للالتهاب الرئوي ما يلي:

"ذات الجنب" حيث تلتهب البطانات الرفيعة بين الرئتين والقفص الصدري (غشاء الجنب) ، مما قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي

خراج الرئة أحد المضاعفات النادرة التي تظهر في الغالب عند الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير موجود مسبقًا أو تاريخ من سوء استخدام الكحول الشديد

تسمم الدم (تعفن الدم) أيضًا من المضاعفات النادرة والخطيرة

سيتم إدخالك إلى المستشفى لتلقي العلاج إذا أصبت بأحد هذه المضاعفات.





منع الالتهاب الرئوي

على الرغم من أن معظم حالات الالتهاب الرئوي تكون بكتيرية ولا تنتقل من شخص إلى آخر ، فإن ضمان معايير النظافة الجيدة سيساعد على منع انتشار الجراثيم، وع لى سبيل المثال ، يجب عليك:





تغطية فمك وأنفك بمنديل أو منديل عند السعال أو العطس

تخلص من الأنسجة المستخدمة على الفور يمكن أن تعيش الجراثيم لعدة ساعات بعد أن تترك أنفك أو فمك

اغسل يديك بانتظام لتجنب نقل الجراثيم إلى أشخاص أو أشياء أخرى

يمكن أن يساعد أسلوب الحياة الصحي أيضًا في منع الالتهاب الرئوي. على سبيل المثال ، يجب أن تتوقف عن التدخين لأنه يضر برئتيك ويزيد من فرصة الإصابة.





يؤدي الإفراط في استخدام الكحول لفترات طويلة إلى إضعاف دفاعات رئتيك الطبيعية ضد العدوى ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي.



