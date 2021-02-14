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تعليم

تنتهى في 19 مارس .. تجارة حلوان تعلن عن الجداول الجديدة لامتحانات الترم الأول

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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إسلام خالد
أعلنت كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، عن استئناف اعمال الامتحانات المؤجلة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 فبراير وحتى يوم الجمعة 19 مارس، وذلك على ضوء القرارات الوزارية الجديدة بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا اخر .


وأوضحت الكلية، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اعمال الامتحانات ستتم وفقا للجداول المعدلة والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال  هذا الرابط : https://drive.google.com/.../11...


كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، كشف عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.

 
وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ،  كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.




وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.


وناقش الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.


2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.


3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.


4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.


5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.


6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.


7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.
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