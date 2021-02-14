تنتهى في 19 مارس .. تجارة حلوان تعلن عن الجداول الجديدة لامتحانات الترم الأول

أعلنت كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان، عن ا ستئناف اعمال الامتحانات المؤجلة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 فبراير وحتى يوم الجمعة 19 مارس، وذلك على ضوء ال قرارات الوزارية الجديدة بمد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعا اخر .









وأوضحت الكلية، عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ا عمال الامتحانات ستتم وفقا للجداول المعدلة والتى يمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط : https://drive.google.com/.../11...









كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، كشف عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.





وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ، كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.









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وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية للامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.









وناقش الاجتماع:





1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.









2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.









3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.









4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.









5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.









6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.









7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.