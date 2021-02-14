ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل سنة وأنتوا حبايبي.. سمية الخشاب تهنئ الجمهور بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:28 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها، بصورة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جذابة في الصورة وعلقت عليها، قائلة: "عيد حب سعيد 🌹 كل سنه وانتوا حبايبي 🌹".

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.


وتزوجت سمية الخشاب خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب


Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب

الموت بسببها أكبر.. مفاجأة خطيرة عن سلالة كورونا المتحورة

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

استقالة سرية لـ "النحاس".. الغضب يجتاح المقاولون العرب وعقوبات على اللاعبين

ما أفضل وقت لتناول القهوة.. دراسة علمية تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد سعد وآيات فاروق في ختام مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

بملابس كاجوال.. هيدى كرم تحتفل بعيد الحب برفقة شقيقتها ووالدتها

فى عيد الحب.. إطلالة جريئة لـ نانسى صلاح برفقة خطيبها زوج روبى السابق.. شاهد