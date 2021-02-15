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بعد قرارات الحكومة.. نائب رئيس جامعة حلوان يحسم الجدل حول الامتحانات.. وإعلان الجداول على مواقع الكليات بعد التعديل.. وكلية التجارة تؤكد إقامة الامتحانات وتعلن الجدول

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:23 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد
* نائب رئيس جامعة حلوان: تحسم الجدل وتعلن موعد الامتحانات
نائب رئيس جامعة حلوان: تعديل جداول الامتحانات لتنطلق 27 فبراير
* نائب رئيس جامعة حلوان : يكشف عن مواعيد عودة الطلاب المدن الجامعية 
* تجارة حلوان تعلن عن الجداول الجديدة الامتحانات 

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2020 /2021.

وقال الدكتور حسام الرفاعي من خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن جامعة حلوان سوف تقوم الامتحانات فى موعدها الجديد ابتداء من يوم 27 فبراير الجاري وسوف يتم تعديل الجداول التى كانت قد أعلنت من قبل  مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور الرفاعي، إلى أن جامعة حلوان سوف تقوم بإعادة إعلان جداول الامتحانات من موقع الجامعة ومواقع كليات الجامعة المختلفة.

كشف الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، عن مواعيد عودة طلاب المدينة الجامعية بجامعة حلوان . 

وأوضح الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"  أن جامعة حلوان قد قررت تأجيل عودة الطلاب المدن الجامعية لمدة أسبوع عن المواعيد التى أعلنتها الجامعة من قبل، وجاء ذلك بعد قرار الحكومة بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع وعودة الدراسة أبتدأ من يوم 26 فبراير. 

وكان قد قال الدكتور حسام الرفاعي فى تصريحات سابقة، إن عودة طلاب المدينة الجامعية سوف تكون ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 فبراير.

وأضاف الرفاعي أن حملات التعقيم والتطهير تتم بشكل دائم فى المدينة الجامعية فى إطار مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ولاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وفى إطار متصل أعلنت كلية التجارة وإدارة الاعمال عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه نظرا لصدور قرارات وزارية جديدة بمد إجازة نصف العام الدراسي اسبوع اخر .

وأوضحت أن الكلية سوف تستأنف اعمال الامتحانات المؤجلة ابتداء من يوم الجمعة الموافق 26 فبراير وحتى يوم الجمعة 19 مارس وذلك وفقا للجداول المعدلة والتى يمكنك الاطلاع عليها من خلال  هذا الرابط : https://drive.google.com/.../11...

وكان قد كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، عن حقيقة حذف أجزاء من المناهج الدراسية.
وقال عبد الغفار خلال برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد ، انه لا يوجد اى حذف فى المقررات الدراسية ،  كما سيتم استكمال العام الدراسى فى موعده ولا يوجد تأجيل ، كما أكد على أن الفصل الدراسى الثانى سيكون بنظام التعليم الهجين.
 
وعُقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لمناقشة قرارات الحكومة، والتي نصت على مد إجازة نصف الفصل الدراسي الأول، وعلى أثرها يتم تعديل الخريطة الزمنية لامتحانات وبدء الفصل الدراسي الثاني.

ونوقش خلال الاجتماع:

1- مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع وما يترتب عليه من تقديم الجداول التي تم وضعها.

2- استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى وآليات تطبيق ذلك.

3- التأكد من تطبيق استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول.

4- التأكيد على عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات  والمعاهد.

5- التأكيد على إجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة.

6- التأكيد على مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

7- مناقشة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لجميع التخصصات العلمية.
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