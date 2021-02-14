قصة نجاح شركة كاديلاك برعاية فورد الأمريكية

تعد شركة كاديلاك من أقدم شركات السيارات، والتي تمتلكها شركة جنرال موتورز، كما تم تصنيفها على أنها إحدى السيارات ذات الجودة العالية، خاصة أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث الجودة.
تأسست شركة كاديلاك من بقايا شركة فورد الامريكية عندما قام هنري فورد بمغادرة الشركة مع بعض شركائه الرئيسيين، وذلك لتصفية أصول الشركة ، ولكن عندما غادر هنري تطلبت الشركة اسما جديدا وفي أغسطس عام 1902 تمت إعادة تسمية الشركة من جديد إلى سيارات كاديلاك، وتمت التسمية نسبة إلى مؤسس ولاية ديترويت" سير دي كاديلاك".
ومن الغريب أيضا هو أن شركة كاديلاك أول من قدم محركا يعمل بالكهرباء في العالم ، وأول من قدم للسائقين مقبض ناقل حركة بغير اللون الأسود ، وتبع ذلك تقديمها لفئة CTS-V
وكان كاديلاك وقتها يستخدم شعار في حملاته الاستكشافية ، وهو ما دفع الشركة لاستخدامه كشعار الشركة ، وأصبحت الآن هذه السيارات مشابهة لكلمة "الجودة العالية" لاحتلالها تقريبا المرتبة الأولى في الجودة، في خارج أمريكا الشمالية وتستعمل هناك أصناف أخرى من السيارات منها رولز-رويس.