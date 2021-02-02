سعر ومواصفات كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022.. صور

بعد طرح السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022.





وستتوفر السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 بناقل يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات ونظام تعليق أكثر ثباتًا، مع تحديث نظام الدفع الخلفي للسيارة لتحسين سرعة الاستجابة والتحكم والقيادة بشكل عام.





وقامت كاديلاك بعمل تغييرات في بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 ابرزها إضافة نظام برمجي جديد للتحكم في المحرك وتحسين تدفق الهواء بـ 39% ، لرفع قوة المحرك إلى 479 حصان وعزم الدوران إلى 603 نيوتن متر .







كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 بها العديد من المزايا الداخلية , مثل مقود رياضي جلدي جديد ومقاعد رياضية أمامية بـ 18 وضعية مختلفة وإمكانية التدفئة والتهوية، وزخرفات من ألياف الكربون ونظام سمعي AKG بـ 14 مكبر صوت وشاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد

أوتو وأبل كاربلاي ولوحة عدادات رقمية 12 إنش.





وتتسارع السيارة كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022 من الصفر وحتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.8 ثانية و تصل سرعتها القصوي حتي 304 كيلو متر في الساعة .





سعر كاديلاك بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT4 V 2022