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أصل الحكاية

كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة

الجمعة 29/يناير/2021 - 08:01 ص
كاديلاك إسكاليد ..حكاية
كاديلاك إسكاليد ..حكاية العملاقة الأمريكية
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صبري طلبه
تمكنت شركة كاديلاك الأمريكية التابعة لمجموعة جنرال موتورز أن تخطف الأنظار لسنوات كثيرة داخل الأسواق العالمية للسيارات، حيث انفردت بتقديم طرازات فاخرة وعالية التجهيزات، فهي تعتبر السيارة الرئاسية الأولى في العديد من البلدان، و المفضلة أيضًا لدى البعض من الشخصيات البارزة والشهيرة.

يرجع تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1902، واتخذت مدينة ديترويت الواقعة بولاية ميتشجان الأمريكية مقرًا لها، و تعتبر السيارة كاديلاك إسكاليد واحدة من أبرز الإصدارات التي طرحت من قبل الصانع الأمريكي المخضرم، ثم تعاقبت أجيال هذا النموذج عبر أنواع مختلفة من التجهيزات الميكانيكية والفنية، منذ أن انطلق اصدار الجيل الأول عام 1999.

جاءت انطلاقة اسكاليد ضاربة للمشككين و المنافسين من عمالقة التصنيع، حيث زود الجيل الأول بمحرك ثماني الأسطوانات، سعة 5700 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 255 حصان، معتمدة على منظومة الدفع الرباعي.

ثم توالت الإصدارات بتتابع الأجيال الأخرى، و كانت الركيزة الفنية تعتمد على محركات مكونة من ثمانية أسطوانات أيضا، بينما اختلفت طاقة الأحصنة بين 285، و 295، و 345 حصان، ولكنها انفردت بمفهوم التصميم العملاق، والذي منحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة و جعلها صاحبة العديد من المهام الخاصة، نسبة إلى باقة التجهيزات الداخلية والخارجية.

ويبدو أن أحدث إصدارات كاديلاك إسكاليد 2021 اتبعت نهج أسلافها حيث تمتعت بمحرك V8 ولكن بسعة عملاقة تبلغ 6200 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات، مما جعلها درة متألقة وسط وحوش السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الـSUV  الفاخرة.

بينما تمتعت أيضًا بتصميم عملاق كعادة إسكاليد، ومقدمة ساحرة تعتمد على منظومة الشبكات العريضة والتي تمنحها قدرات اضافية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، متخذة تصميم خلية خلية النحل ولكن باللون الأسود، بالاضافة إلى مصابيح نحيفة نسبيًا تختلف عن الطرازات السابقة، و مصابيح ضباب طولية الشكل، وهو ما تميزت به المصابيح الخلفية أيضا.

كما تمتعت داخليًا بحزمة متطورة من عناصر الرفاهية و التحكم، و باقة أخرى من وسائل الأمن والسلامة، مثل أنظمة المكابح و التحكم و المساعدة في وسائل الجر، و مجموعة المستشعرات و نقط التنبيه عند مغادرة المسار.
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
كاديلاك إسكاليد.. حكاية العملاقة الأمريكية صاحبة القوة الخارقة
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