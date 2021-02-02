كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور



أعلنت شركة كاديلاك عن طرح سيارتها كاديلاك بلاكوينج cadillac blackwing ct5 v 2022 الجديدة كليًا، والتي تعرف بأقوى كاديلاك في تاريخها، حيث تأتي بمحرك V8 محدث سعة 6200 سي سي سوبر تشارجر بصمامات هواء تيتانيوم ورؤوس أسطوانات ألمونيوم لتنتج اعلى عدد من الاحصنة .









وتم تحسين تدفق الهواء على جسد كاديلاك بلاكوينج cadillac blackwing ct5 v 2022 , مما يجعلها تتسارع من الصفر وحتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.7 ثانية , و تصل سرعتها القصوي الي 322 كيلو مترا في الساعة .















كاديلاك بلاكوينج cadillac blackwing ct5 v 2022 معززة بجنوط سبور 19 انش وأكبر مكابح في تاريخ كاديلاك، مع تحديثات جمالية، وستتوفر بنظام دفع خلفي على خلاف سيارات الأداء الألمانية التي اتجهت لأنظمة الدفع الرباعي، كما حصلت السيارة على تحديثات رياضية لنظام التعليق لتحسين الراحة والثبات والتحكم أثناء القيادة.





سعر كاديلاك بلاكوينج cadillac blackwing ct5 v 2022



فتحت شركة كاديلاك بالفعل باب الحجوزات على كاديلاك بلاكوينج cadillac blackwing ct5 v 2022 بسعر يبدأ من 85,000 دولار أي ما يعادل مليونا و 337.000 جنيه مصري.





تم أيضا رفع قوة محرك كاديلاك بلاكوينج cadillac blackwing ct5 v 2022 , لتصل الي 677 حصانا وعزم الدوران إلى 893 نيوتن متر، وتم توصيله بناقل حركة يدوي 6 سرعات أو أوتوماتيكي 10 سرعات , و جاءت ببعض التحديثات الداخلية و مقاعد رياضية جلدية بمزايا التدفئة والتهوية وزخرفات من ألياف الكربون، وعدادات ديجيتال 12 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 10 إنش بتطبيق أبل كاربلاي .