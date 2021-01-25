تعرف على مواصفات كاديلاك إسكاليد 2021 ذات التصميم الفاخر.. صور

تعد كاديلاك من أشهر السيارات الامريكية على مستوى العالم ، ويتميز موديل كاديلاك إسكاليد بشهرة واسعة بين باقي الموديلات ، ويأتي موديل 2021 بتصميم مميزة فهي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV ، متعدد الاستخدامات.
وتتميز السيارة بمعايير الفخامة ، والراحة إلى مستويات أعلى ضمن فئة هذه السيارة ، السيارة تستمد قوتها بمحرك V-8 جديد سعة 6.2 ،ولكن يقترن المحرك القوي مع نظام نقل حركة اوتوماتيكي من 10 سرعات بميزة التحكم الإلكتروني بالتبديل
سنجد أن قائد السيارة ينعم بثقة معززة بفضل تقنيات الشاسيه المتطورة التي تهدف لتوفير تجربة قيادة تتميز بالاستجابة والدقة العالية مع عزل استثنائي
ويتميز نظام التعليق الخلفي المستقل الجديد بالكامل في ’إسكاليد‘ للعام 2021 بكونه يتيح لكل عجلة خلفية التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل عن الأخرى، مع تعزيز الاستجابة للتوجيه ومستوى التحكم من قبل السائق، إضافة للارتقاء بجودة الركوب وتخفيف الضجيج والاهتزاز بشكل كبير.
السيارة لديها خاصية قراءة الطريق 1,000 مرة بالثانية وتعدل مستوى التخميد في ممتصات الصدمات بشكل فوري تقريبًا بهدف تقليل الحركة العمودية للهيكل وميلانه واهتزازه ، وهذه الخاصية تترافق عادة مع السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الكبيرة، وبالتالي تصبح القيادة أكثر استجابة ونعومة.
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وتمنح السيارة السائقين إحساس بالقوة مع تجربة مميزة بالقيادة فهي تتمتع بأداء موثوق مع تقنيات شاسيه متطورة، ومقصورة داخلية أكثر رحابة وتقنيات رائدة لمساعدة السائق.
وتتميز السيارة بمعايير الفخامة ، والراحة إلى مستويات أعلى ضمن فئة هذه السيارة ، السيارة تستمد قوتها بمحرك V-8 جديد سعة 6.2 ،ولكن يقترن المحرك القوي مع نظام نقل حركة اوتوماتيكي من 10 سرعات بميزة التحكم الإلكتروني بالتبديل
سنجد أن قائد السيارة ينعم بثقة معززة بفضل تقنيات الشاسيه المتطورة التي تهدف لتوفير تجربة قيادة تتميز بالاستجابة والدقة العالية مع عزل استثنائي
ويتميز نظام التعليق الخلفي المستقل الجديد بالكامل في ’إسكاليد‘ للعام 2021 بكونه يتيح لكل عجلة خلفية التعامل مع ظروف الطريق بشكل منفصل عن الأخرى، مع تعزيز الاستجابة للتوجيه ومستوى التحكم من قبل السائق، إضافة للارتقاء بجودة الركوب وتخفيف الضجيج والاهتزاز بشكل كبير.
اقرأ أيضا
السيارة لديها خاصية قراءة الطريق 1,000 مرة بالثانية وتعدل مستوى التخميد في ممتصات الصدمات بشكل فوري تقريبًا بهدف تقليل الحركة العمودية للهيكل وميلانه واهتزازه ، وهذه الخاصية تترافق عادة مع السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات الكبيرة، وبالتالي تصبح القيادة أكثر استجابة ونعومة.