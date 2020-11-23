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سيارات

سعر ومواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 في السعودية.. صور

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 06:46 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت كاديلاك الستار عن اسكاليد 2021 الجديدة كليا في السعودية ، ولكن بمستويات فخمة اعلى بكثير ، وتصميم مختلف عن الجيل السابق ، مع الاستفادة من التحسينات الاخيرة التي حصلت عليها شيفروليه تاهو وجمس يوكون 2021 .

ويتمتع الجيل الخامس من اسكاليد بتصميم جديد نوعا ما من الجيل السابق ، ولكن بشبك أمامي مستقيم ومصابيح أمامية أفقية  ، وأخرى نهارية رأسية وكما أعتدنا عليه من كاديلاك مع مصابيح خلفية رأسية بـطبقات عميقة ثلاثية الأبعاد ، وذلك حسب وصف الشركة ، وكما تأتي السيارة بجنوط 22 إنش قياسي حسب وصف الشركة ، كما تأتي السيارة بجنوط 22 إنش قياسي ، بينما نسخة .

وتتمتع السيارة بخلفية رأسية بـ"طبقات عميقة ثلاثية الأبعاد حسب وصف الشركة ، وتأتي السيارة بجنوط 22 إنش قياسي ، ولكن النسخة الأخرى سبورت ستتميز بشبك امامي اسود ولمسات سوداؤ أخرى في ومختلف أنحاء الخارجية .

ونرى في المقصورة مقود جلدي وشاشو OLED منحنية 38 إنش بضعف كثافة البيكسل مقارنة بشاشات K4 بينما تتفاخر كاديلاك بأنها أكبر شاشة داخلية في صناعة السيارات إلا انها في الواقع مجزأ لعدة شاشات أصغر ، ومنهم شاشة 14.2 إنش رقمية للوحة العدادات وأخرى 16.9 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وثالثة 7.2 إنش لمركز معلومات السائق على يسار المقود .

كما تأتي اسكاليد بنظام ملاحة جديد بتقنية الواقع المعزز، مع خاصية صوتية تقوم بإخبار السائق بالانعطاف يمينا عبر مكبرات الصوت على يمين السائق والعكس في الانعطاف لليسار.. ونستمر مع التقنيات المتطورة للـ SUV التي تشمل نظام رؤية ليلية يستخدم الأشعة تحت الحمراء لتوضيح الرؤية ورصد المشاة والحيوانات الكبيرة.

وستتوفر السيارة بمحرك V8سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان ،  وعزم دوران 623 نيوتن . بجير أوتوماتيك 10 سرعات ، وقد وعد ت كاديلا بتجربة قيادة محسنة ، ولكن مع استجابة أفضل وتحكم أكثر سلاسة بفضل نظام التعليق الخلفي المستقل

بالإضافة إلى نظام التحكم المغناطيسي الجديد لضمان راحة الركاب أثناء الحركة.

ويبدأ سعر كاديلاك اسكاليد 2021 لدى وكالة الجميح من 325 ألف ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة 15%.

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