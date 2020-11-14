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سيارات

مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:58 م
كاديلاك اسكاليد 2021
كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade
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اشرف عطية
قامت شركة كاديلاك بطرح صور جديدة لسيارتها الضخمة الفاخرة كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade بمحرك V8 سعة 6200 سي سي يولد قوة 420 حصان وتتوفر بـ محرك 6 سلندر بشكل خطي يعمل على الديزل مع تيربو سعة 3000 سي سي بقوة 277 حصان .



ويتصل محرك كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade بفتيس اوتوماتيك 10 سرعات ، مع نظام تعليق خلفي مستقل ، ونظام دفع رباعي للعجلات

وتمتلك كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade شاشة رقمية منحنية قياس 38 إنش تعمل مع تقنية OLED المستخدمة في أجود أنواع الشاشات مما يجعلها توفر ضعف كثافة البكسل الذي تقدمه شاشة تليفزيون 4K ، تتوزع إلى ثلاثة شاشات رقمية على اليسار قياس 7.2 إنش قابلة للمس ، في المنتصف وراء المقود بالتحديد قياس 14.2 إنش ، وعلى اليمين قياس 16.9 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ، وهذه الشاشات تأتي بشكل قياسي مع اسكاليد الجديدة .

ولا تنتهي الشاشات هنا حيث تم تزويد مقاعد الصف الثاني للسيارة  كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade بشاشات قياس 12.6 إنش و زودت اسكاليد 2021 الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة التي تضمنت خاصية التنقل المحسنة مع الواقع المعزز على غرار ما هو متاح في بعض طرز مرسيدس بنز ، باستخدام الكاميرات عرض صور في الوقت الحقيقي للشوارع على الشاشة مع مساعدة السائق على اتخاذ الاتجاه المناسب ، كما تأتي السيارة الكبيرة الحجم ممتلئة بالكاميرات ، وتضمن كاميرا رؤية محيطية .

وتأتي كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade بشاشة رقمية منحنية قياس 38 إنش تعمل مع تقنية OLED المستخدمة في أجود أنواع الشاشات مما يجعلها توفر ضعف كثافة البكسل الذي تقدمه شاشة تلفزيون 4K ، تتوزع إلى ثلاثة شاشات رقمية على اليسار قياس 7.2 إنش قابلة للمس، في المنتصف وراء المقود بالتحديد قياس 14.2 إنش ، وعلى اليمين قياس 16.9 إنش لنظام الترفيه والمعلومات ، وهذه الشاشات تأتي بشكل قياسي مع اسكاليد الجديدة.

وزودت كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة التي تضمنت خاصية التنقل المحسنة مع الواقع المعزز على غرار ما هو متاح في بعض طرز مرسيدس بنز ، باستخدام الكاميرات لعرض صور في الوقت الحقيقي للشوارع على الشاشة مع مساعدة السائق على اتخاذ الاتجاه المناسب، كما تأتي السيارة الكبيرة الحجم ممتلئة بالكاميرات ، وتضمن كاميرا رؤية محيطية.

مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور
مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور
مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور
مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور
مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade العملاقة .. صور
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