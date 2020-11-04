شاهد.. كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة تنجح في اختبارات الطرق الوعرة

نشرت احدى صفحات السيارات على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا مقطع فيديو جديد للسيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة ، يظهر مدى أداءها على الطرق الوعرة ، وكيفية سيرها بسلاسه عليه .

وأظهر مقطع الفيديو الجديد التصميم الأنيق للمقصورة الداخلية للسيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة ، لتُصبح واحدة من أفضل سيارات الـ SUV الفاخرة في الأسواق حاليًا ، كما تم أخذ السيارة إلى بعض المسارات الصعبة على الطرق الوعرة، وبالفعل أظهرت قدرات السيارة على الطرق الوعرة لتثبت أنها أكثر من سيارة SUV فاخرة للمدينة.

وتستمد السيارة كاديلاك إسكاليد 2021 الجديدة التي يتم اختبارها قوتها من محرك بنزين V8 سعة 6.2 لتر المألوف من صانعة السيارات الأمريكية، والذي يولد قوة 420 حصان و624 نيوتن.متر من عزم الدوران .

و أثبت محرك البنزين V8 أنه مناسب تمامًا لسيارات الاس يو في الضخمة عند قيادتها على الطرق، كما أنه يوفر أداءً مميزًا على الطرق الوعرة، ليُساعد اسكاليد على صعود تل توميستون في جبال كولورادو.

وتقول الشركة أنها ستضيف محرك ديوراماكس توربو ديزل بست أسطوانات سعة 3 لتر إلى تشكيلة كاديلاك إسكاليد 2021 في وقت لاحق من هذا العام بشكل اختباري بدون تكاليف إضافية، لتحصل السيارة على قوة 277 حصان وعزم دوران يبلغ 624 نيوتن.متر من عزم الدوران.