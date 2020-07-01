تحديثات جديدة لـ كاديلاك XT6 2021 .. صور

أعلنت شركة كاديلاك الأمريكية عن حصول السيارة XT6 2021 على تخفيض كبير في الأسعار ، بعد الكشف عن الإصدار الأساسي الجديد والذي يستمد قوته من محرك بأربعة أسطوانات.

وحصل طراز كاديلاك XT6 2021 على محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 2 لتر و ينتج قوة 237 حصان و349 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك الجديد بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات .

يتوفر المحرك رباعي الأسطوانات حصريًا على إصدار XT6 Luxury الجديد والذي سيبدأ سعره من 48,990 دولار ، وهو انخفاض في السعر بقيمة 4,700 دولار مقارنة بـ XT6 Premium Luxury 2020 والذي يبدأ بسعر 53,690 دولار .

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة كاديلاك XT6 2021 ، فقد حصلت على مقاعد جلدية مدفأة ولمسات من الألومنيوم المصقول ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق، وستنضم إلى هذه المزايا الجديدة نظام ترفيهي قياس 8 بوصة وجنوط قياس 18 بوصة.

و تتوفر XT6 2021 بدعم أندرويد أوتو لاسلكي وآبل كاربلاي، وتتضمن التحديثات الأخرى تصميمًا جديدًا للجنوط مقاس 20 بوصة لـ XT6 سبورت، وخيارات ألوان أكبر تحتوي على أزرق معدني وأحمر عدواني وغيرهم.

وستصل كاديلاك XT6 2021 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخريف على أن تصل إلى الوكلاء حول العالم في وقت لاحق من العام.