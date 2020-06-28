شاهد.. تشويق جديد للسيارة ليريك كاديلاك قبل الإعلان الرسمي عنها.. فيديو

نشرت شركة كاديلاك مقطع فيديو تشويقي جديد لسيارتها الاختبارية ليريك، والتى سيتم الكشف عنها في 6 أغسطس المقبل ، استعدادا للاصدار الإنتاجي القادم من السيارة .

و قالت شركة كاديلاك إن ليريك القادمة تمثل بداية فصل جديد للعلامة التجارية، وسيكون فصلًا كهربائيًا بالكامل، وسيعيد تحديد حدود التنقل والاتصال، ولكن لم تكشف عن اى معلومات جديدة عن السيارة الاختبارية .

ولكن هناك صور جديدة لدواخل ليريك ، تكشف عن المصورة الداخلية والتى تحتوى على لوحة باب تتميز بزخارف خشبية مضيئة بالإضافة إلى وحدة تحكم في المقعد الكهربائي.

السيارة ليريك الاختبارية جاهزة للانتاج بنسبة 85%، كما ذكرت عدد من التقارير ، بالاضافة الى ان الكروس أوفر الكهربائية لديها جنوط 23 بوصة ومقصورة داخلية بأربعة مقاعد مع شاشة مقاس 34 بوصة .

وتحتوي ليريك على شبك مغلق بالكامل محاط بمآخذ هواء مثلثة تبدو مغلقة، وفي الخلف، يمكننا رؤية السقف المائل، وما يُمكن أن يكون منفذ شحن مخفي خلف المصد الأمامي.

وهناك تقارير تؤكد ان ليريك الإنتاجية سيتم انتاجها في عام 2022، ويُقال أنها ستكون بنفس حجم XT5 الحالية، وستستخدم قاعدة عجلات جنرال موتورز الجديدة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى بطاريات Ultium، والتي ستتراوح طاقتها من 50 إلى 200 كيلوواط/سا، ويصل نطاقها الكهربي حتى 644 كلم لكل شحنة أو أكثر.