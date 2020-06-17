«سيارات السادات» من المرسيدس بنز لـ كاديلاك فليتوود

اتسم الرئيس الراحل أنور السادات بالأناقة والشياكة من خلال أزيائه وطريقته في الحديث وذكائه الحاد وجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وهو ما ظهر بوضوح في قضائه على العدو الصهيوني و إسترجاع أرض سيناء بالكامل بعد قرار العبور العظيم فى في حرب أكتوبر1973.





وامتدت وجاهة و أناقة الرئيس السادات إلى سياراته أيضًا، حيث كان يفضل السيارات السيدان الطويلة، ومنها الألمانية مرسديس بولمان، و الأخري كاديلاك الأمريكية.





سيارة مرسيدس بنز

عندما قرر السادات استقلال سيارة فضل عدم امتلاك سيارة خاصة، والإعتماد على السيارات التابعة للرئاسة وقتذاك، و اشتهر بسيارته المرسيدس بنز بةلمان 600، وسيارة كاديلاك فليتوود 66.





سيارة كاديلاك 75

ولكن قبل اغتياله بنحو عام ونصف، تلقى أنور السادات سيارة كاديلاك "S75 Fleetwood" أمريكية الصنع موديل 1980 كهدية من الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.





سيارة نادرة

كانت سيارة الرئيس السادات الـ كاديلاك واحدة من أصل 900 سيارة فقط تم تصنيعها على مستوى العالم، وهي مزودة بمحرك 8 اسطوانات سعة 2.5 لتر وسرعتها تصل 56 كم في الساعة، ومعززة بزجاج مضاد للرصاص.



