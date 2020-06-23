شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

تعتمد دائما شركات السيارات الصينية على استلهام تصميم سيارتها من تصميم شركات السيارات العالمية، وبالطبع يكون تكلفتها اقل بكثير من مثيلتها العالمية ، حتى تضمن لهذه السيارات شريحة كبيرة من السوق التجارى وتحقيق النجاح المطلوب.





ولجأت بالفعل شركة صناعة السيارات الصينية بستورن اوتوموبيل وهى جزء من مجموعة فاو الصينية لهذا الأمر، عندما اعلنت عن سيارتها الجديدة ، بستورن فاو بي 70، والتي حصلت على تصميم جديد مستوحى من سيارات كاديلاك الأمريكية.





وحصلت السيارة السيدان الجديدة بي 70 على مصابيح أمامية على شكل حرف Y تذكرنا بتلك المستخدمة في موديلات كاديلاك الحالية، كما تتمتع B70 بشبك أمامي عريض.





كما تم وضع مصابيح خلفية على شكل حرف L متصلة ببعضها بواسطة شريط ضوئي بارز، كما يوجد شعار كبير للعلامة التجارية على الباب الخلفي، كما يمكننا ملاحظة فتحة السقف الكبيرة في الأعلى.





وحصلت السيارة على جنوط فضية قياس 19 بوصة متعددة الأذرع، مع مقابض أبواب مدمجة في هيكل السيارة.





وأوضحت شركة بستورن أن ابعاد بي 70 ستأتي بطول 4,810 مم، وعرض 1,840 مم، وارتفاع 1,455 مم، في حين أن طول قاعدة عجلاتها يبلغ 2,800 مم.





وتستمد السيدان الصينية الجديدة قوتها من محرك سعة 1.5 لتر توربو بقوة 169 حصان.