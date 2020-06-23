AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تعتمد دائما شركات السيارات الصينية على استلهام تصميم سيارتها من تصميم شركات السيارات العالمية، وبالطبع يكون تكلفتها اقل بكثير من مثيلتها العالمية ، حتى تضمن لهذه السيارات شريحة كبيرة من السوق التجارى وتحقيق النجاح المطلوب.


ولجأت بالفعل شركة صناعة السيارات الصينية بستورن اوتوموبيل وهى جزء من مجموعة فاو الصينية لهذا الأمر، عندما اعلنت عن سيارتها الجديدة ، بستورن فاو بي 70، والتي حصلت على تصميم جديد مستوحى من سيارات كاديلاك الأمريكية.


وحصلت السيارة السيدان الجديدة بي 70 على مصابيح أمامية على شكل حرف Y تذكرنا بتلك المستخدمة في موديلات كاديلاك الحالية، كما تتمتع B70 بشبك أمامي عريض.


كما تم وضع مصابيح خلفية على شكل حرف L متصلة ببعضها بواسطة شريط ضوئي بارز، كما يوجد شعار كبير للعلامة التجارية على الباب الخلفي، كما يمكننا ملاحظة فتحة السقف الكبيرة في الأعلى.


وحصلت السيارة على جنوط فضية قياس 19 بوصة متعددة الأذرع، مع مقابض أبواب مدمجة في هيكل السيارة.


وأوضحت شركة بستورن أن ابعاد بي 70 ستأتي بطول 4,810 مم، وعرض 1,840 مم، وارتفاع 1,455 مم، في حين أن طول قاعدة عجلاتها يبلغ 2,800 مم.


وتستمد السيدان الصينية الجديدة قوتها من محرك سعة 1.5 لتر توربو بقوة 169 حصان.

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور
شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور
شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور
شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور
شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جديد للسيارة جينيسيسG80 2021 الجديدة كليًا

للمرة الأولى .. شاهد كاديلاك اسكاليد ESV 2021

رغم التوقف.. بي إم دبليو تكشف عن X7

شاهد.. هيونداي سانتا كروز الجديدة في تصميم تخيلي.. فيديو

تعرف على شيفرولية كابتيفا 2020 chevrolet captiva.. صور

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

ترشيحاتنا

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

الحكومة: غلق المحال الساعة 9 مساء والمطاعم 10 مساء..فيديو

خالف توجهات الإخوان .. الرئيس التونسي يعلن: التدخل التركي في ليبيا مرفوض وشرعية الوفاق مؤقتة

فرنسا تنتقد تدخل أنقرة في ليبيا.. وتركيا ترد على الرئيس الفرنسي بـ «شتيمة»

بث مباشر.. مؤتمر مجلس الوزراء لاستعراض القرارات الجديدة حول كورونا وحظر التجول

كريم سامح ناشئ ليفربول: أتمنى استكمال مسيرة محمد صلاح.. وأحلم بمنتخب مصر

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

بعد تصديق السيسي.. 10 خدمات في طريقها للزيادة منها السجائر والبنزين

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد كورونا.. ثلث المتعافين سيعانون من متلازمة التعب المزمن والتليف الرئوي..دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة صينية تكشف عن سيارتها السيدان المشابهة لـ كاديلاك ... صور

دراسة: الرجال يحملون أجساما مضادة ضد كورونا أكثر من النساء

بإطلالة كلاسيكية.. ريم البارودى بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد