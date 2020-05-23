سيارة صينية جديدة تحل مشكلة الزحام.. سعر ومواصفات..فيديو

من أجل مشكلتي الازدحام واستهلاك الوقود أثناء التنقل تعاونت شركة Baojun الصينية مع SAIC-GM-Wuling لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة وعصرية.



وكشفت الشركتين عن سيارات E300 الجديدة من Baojun بهيكل صغير جدا يبلغ طولها 2625 سم وعرضها 1647 سم وارتفاعها 1588 مما يسهل حركتها في الشوارع المزدحمة .



وتتمتع هذه السيارات بنموذجين مزودين بصف أو صفين من القاعد المخصصة لراكبين أو 4 ركاب والمميز في تصميم السيارة هو الوجهات الزجاجية العريضة من جميع جهاتها.



وتتميز قبضات السيارة بمصابيح تعمل بتقنية LED والتي توفر استهلاك طاقة البطارية كما اتت السيارة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 39 و55 حصانا، وبطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 260 و305 كلم بالشحنة الواحدة.



ومن المفترض ان يتم طرح هذه السيارة في السوق الصينية نهاية هذا العام أي قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري رأسعار تترواح بين 7000 و7700 دولار فقط كما يمكن لهذه السيارة أن تلاقى منافسة شديدة في سوق السيارات خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا .



