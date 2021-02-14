يغطي المنهج كله.. وزير التعليم يحسم الجدل بشأن امتحان الشهادة الإعدادية آخر العام

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السؤال المثار بشأن تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام، حول ما يحتويه الامتحان من المنهج.





وقال "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستكون في آخر العام، مضيفا أنه سيتم امتحان الطالب في المحتوى الدراسي للعام كامل وليس ترما واحدا.





وتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان يغطي المنهج كله بنسب متفاوتة ولن نذهب لأي شيء غير هذا الأمر، متابعا أن المنهج الذي سيتم امتحان الطلاب فيه لفصل الدراسي الأول والثاني مع بعضهما.



