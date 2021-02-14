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مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية صنع في مصر.. تفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المهندس هاني الخولي العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية صنع في مصر، مؤكدا أن 2 مليار جنيه هى تكلفة تأهيل شركة النصر لتصنيع أول سيارة كهربائية.

وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن السياراة الجديدة التي تعمل الشركة على صنعها تعمل بالكهرباء، و الشركة لديها خطة واضحة في هذا الأمر.

وتابع العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، : قدمنا دراسة على أسس علمية والـ 2 مليار جنيه هيرجعوا الشركة لعهدها وهنزل سيارة بتكنولوجيا حديثة وستكون الأولي من نوعها في مصر والشرق الأوسط".

وأكمل المهندس، أن نسبة المكون المحلي بالسبارة سنكون عالية وهنبدأ بـ 50% ولدينا خطة لكي نصل لنسبة 80% وستعمل بالكهرباء"، مشيرا إلى أن سعر أفضل إصدار من هذه السيارات من المتوقع أن يصل لـ 350 ألف جنيها مصريا.


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