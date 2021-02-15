حقيقة تفشي فيروس نيباه في الصين بثقافة الجيزة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، حيث نشرت الصفحة الرسمية فيديو بعنوان "حقيقة تفشي فيروس نيباه في الصين" قدمته د. نهى محمود مدرس الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة بني سويف، التي أوضحت حقيقة الأخبار المتداولة حول انتشاره ومدى خطورته، بالإضافة إلى مقال بعنوان "كليوباترا ملكة مصر"، تناول طرحا تاريخيا لتلك المرأة التي جمعت بين الجمال والذكاء والجاذبية، إلى جانب فيديو لتعليم كيفية تنفيذ مهرج بورق الكانسون قدمه قصر ثقافة 6 أكتوبر، وكذلك فيديو لورشة حكي لقصة "الملك المغرور"، قدمته مكتبة كفر حكيم الثقافية.





عقد بيت ثقافة المتانيا حوارا ثقافيا بعنوان "الامن والاستقرار وبناء مستقبل الوطن"، تضمن الحديث عن أهمية قدرة الدولة في الحفاظ على أمنها وحماية مكتسباتها الحضارية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وكذلك الاستقرار الذي ينتج عن إحلال الأمن في المجتمع، ودور تطبيق القوانين وفرض النظام في المجتمع، بينما ناقشت مكتبة الناصرية قصة "شاهدة الإثبات" تأليف مصطفى عابدى، وناقش مركز طفل المنيرة الغربية كتاب بعنوان "فلورانس نايتنجل.. المرأة ذات المصباح" تأليف د. علي عبد المنعم، كما عقد بيت ثقافة أوسيم حوار نقاشي حول "دور الثقافة فى تعديل سلوك الفرد والمجتمع"، بينما أقام قصر ثقافة العياط ورشة حكي من كتاب "حرف النون يبتسم" تأليف عبد الحافظ ناصف، الذي يحتوي على مجموعة قصص للأطفال، ترسخ الكثير من المعانى الإنسانية التى تعزز مكارم الإخلاق.



