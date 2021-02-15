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أخبار العالم

سانا: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ عدوان إسرائيلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:04 ص
عدوان إسرائيلي على
عدوان إسرائيلي على سوريا
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الأنباء السورية، اليوم الإثنين، إن الدفاعات الجوية السورية لا تزال تواصل التصدي لصواريخ العدوان الإسرائيلي. 

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق. 

ومن ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، أن المسلحين يستعدون لأعمال استفزازية ضد الحكومة السورية في مناطق وقف التصعيد.

وقال في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "حسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي الجماعات المسلحة يستعدون لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بضرب مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

ولفت إلى أنه "تم تسجيل نشاط لعناصر جماعة "تحرير الشام" الإرهابية في منطقة الفوعة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى وصول مجموعة من "الخوذ البيض"، التي تتهمها دمشق بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة معادية، إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير.
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