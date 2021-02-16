طوله 820 مترا.. كوبري الميمون ببني سويف مع وقف التنفيذ.. شاهد

يعد مشروع كوبرى الميمون العلوي على طريق العياط بني سويف عند مدخل قرية الميمون مركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، من أقدم المشروعات التي تم البدء فيها بالمحافظة ولم تفتتح منذ 6 سنوات، والذي كان ضمن المشروعات المتعثرة التي بدأ فيها العمل في عام 2015.









وشهد كوبرى الميمون تولي اربعة محافظين لبني سويف منذ عام 2015 حتى يومنا هذا، وإلى الآن لم يتم الانتهاء منه وتشغيله، وكان من المقرر الانتهاء منه عام 2017 ثم امتدت المدة حتى مارس 2020 وإلى الآن لم يتم الانتهاء من أعمال الكوبري، والذي يبلغ طوله 820 مترا يشمل المطالع والمنازل، ويبلغ عرضه 18 مترا، ومكون من حارتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وطريق خدمة سطحي في اتجاه العياط بني سويف بطول 900 متر، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 75%.









اقرأ أيضا:













ومن المقرر أن يسهم الكوبري في حل مشكلة التكدس المروري والزحام على الطريق الزراعي ومزلقان السكة الحديد بمدخل الميمون التي تعتبر من أكبر قرى المحافظة.









وكان المهندس أيمن السيد صابر، مندوب الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات بالكوبري، أعلن في وقت سابق منذ عامين أنه سيتم الانتهاء بنهاية شهر مارس لعام 2020، حيث إن الشركة لديها معوقات فى بطء وتسليم الأعمال، منها عدم صرف مستحقات الشركة ومتأخر مستخلص التعويضات بإجمالى مبلغ 5 ملايين.









من ناحيتها، أعلنت محافظة بني سويف أن معدلات الإنجاز بكوبري الميمون بمركز الواسطى على الطريق الزراعي "القاهرة – أسيوط" 75 % من حجم تنفيذ المشروع بتكلفة 210 ملايين جنيه، والذي كان ضمن المشروعات المتعثرة التي بدأ فيها العمل عام 2015 ثم توقف واستؤنف العمل به من خلال جهود المحافظة، بالتنسيق مع وزارة النقل تم تلافي التعثر واستئناف العمل به مرة أخرى بطول 820 مترًا "يشمل المطالع والمنازل"، ويبلغ عرضه 18 مترا مكونا من حارتين بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، ويشمل الكوبري 15 كور وطريق خدمة سطحي في اتجاه العياط - بني سويف بطول 900 متر وبلغت نسبة التنفيذ 75%.









وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، تفقد في وقت لاحق سير العمل بمشروع الكوبرى عند مدخل قرية الميمون ، ووجه بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير الخدمة المرورية بالمنطقة باستمرار، لتوفير الحلول المرورية والإجراءات اللازمة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام والتكدس المروري، خاصة في وقت الذروة.



